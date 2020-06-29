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Türkiye'den Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "PKK iltisaklı grupların Viyana'da 4 gün üst üste gösteri düzenlemelerinden, ayrıca Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi, bakanlığımıza davet edilecektir" açıklamasını yaptı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 10:01
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Türkiye'den Avusturya'ya sert tepki
Bakanlıktan, Avusturya'da PKK yanlısı gruplarca düzenlenen protesto gösterileri ve Avusturya hükümetinin tutumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Viyana’da terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesinin, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Sözkonusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez. Türkiye’nin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK’ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir."

Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahalenin de kınandığı açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması ve şiddetin önlenmesinin yolu, terörle gerektiği şekilde mücadele edilmesinden geçmektedir. Avusturya makamlarını, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüyle layıkıyla mücadele etmeye ve konuyu popülist siyaset için malzeme yapmamaya davet ediyoruz. PKK iltisaklı grupların Viyana’da 4 gün üst üste gösteri düzenlemelerinden, ayrıca Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvusturyaDışişleri Bakanlığı
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