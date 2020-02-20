Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti

Aksoy, bu adımla, turizm potansiyelinin artırılmasının yanı sıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlandığını kaydetti.
DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Schengen Bölgesi üyesi 6 ülke vatandaşlarına 2 Mart 2020'den itibaren her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu.
Aksoy, bu adımla, turizm potansiyelinin artırılmasının yanı sıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlandığını kaydetti.
DHA