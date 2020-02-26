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Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de en fazla deniz çöpü 58 bin metreküp ile Samsun'da toplandı. Kentte, deniz çöplerinin toplanması, ayrıştırılması ve depolanması için çalışmalara ağırlık verildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:10
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Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı

SAMSUNÇevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında en fazla deniz çöpü 58 bin metreküp ile Karadeniz'de, Samsun'dan toplandı. Samsun'u sırasıyla 35 bin metreküp ile İstanbul, 28 bin metre küp ile Antalya izledi. Türkiye'de en çok deniz çöpü toplanan Samsun’da çöplerin toplanması, ayrıştırılması ve depolanması için son yılarda yapılan çalışmalara ağırlık verildi. Sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kentte kıyı temizliği çalışmaları yürütülüyor. 120 kilometrelik kıyı şeridi bulunan kentte özelikle vatandaşların yoğun olarak denize girdiği plajlar da deniz çöplerinin toplanmasına yönelik çalışmalara ağırlık veriliyor. Denizlerden çıkan çöplerin çoğunluğu ise plastik ve alüminyum eşyalar oldu.

'PLASTİK ŞİŞE 450 YILDA YOK OLUYOR'

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, deniz çöplerinin deniz çevresini, kıyıları, ekonomiyi ve insanları olumsuz etkilediğini belirterek deniz çöplerinin toplanması noktasında seferberlik başlattıklarını söyledi. Gönüllüler ve ilgili kurumların görevlileri vasıtasıyla hem kıyıda hem de dalgıçlar yardımıyla da zaman zaman deniz tabanında çöp toplama çalışmalarının yapıldığını belirten Üçüncüoğlu, "Çöpler, denizler ve su yolları için en büyük tehdit. Yapılan çalışmalarda bu çöplerin deniz canlıları ve ekosistemi tehdit ettiği, turizm ve ekonomik faaliyetleri kısıtladığı belirlenmiştir. Deniz çöpleri uzun yıllar bozulmadan doğada varlığını sürdürmektedir. Örneğin misina 600 yılda, plastik şişe 450 yılda, alüminyum teneke 200 yılda, plastik torba 20 yılda bozunmaktadır. Gündelik hayatınızda yediğiniz, içtiğiniz ve kullandığınız şeyler denizlerde son bulabilir. Bu atıklar deniz yaşamı için görüntü kirliliği yaratmakla kalmaz, aynı zamanda denizdeki canlı yaşamını da tehlikeye sokar. 1 litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini dikkate alıp bu hassasiyetle denizlerimizin temiz tutulması için özen gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığSamsunEn çok Deniz çöpü
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