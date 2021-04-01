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Türkiye-Azerbaycan arasında 'kimlikle geçiş' dönemi başladı

AZERBAYCAN ve Türkiye arasında, 10 Aralık 2020'de imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz ederek, geçişleri bugün başladı. 

01 Nisan 2021 Perşembe 10:08
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Türkiye-Azerbaycan arasında 'kimlikle geçiş' dönemi başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, bugün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

GECE YARISI BAŞLADI

Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerde pandemi tedbirleri uygulandı. Maske, mesafe ve hijyen kuralı uyarısının yapıldığı sınır kapısında vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Pandemi sebebiyle geçişlerin az olduğu sınır kapısında, gece yarısından itibaren Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları kimlikleri ile geçişlerini sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAzerbaycanGeçişGümrük
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