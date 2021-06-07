Türk tıraşını dünyaya tanıtan kuaför Adem Terzi, gururlandırdı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Head&Shoulders NR1 2021 Video Müzik Ödülleri’nin özel ödül kategorisinde, dünyada moda olan Türk tıraşı ödülü, mucidi kuaför Adem Terzi’ye verildi.

Özge Ulusoy ve Kadir Çetin’in sunumuyla gerçekleşen Head&Shoulders NR1 2021 Video Müzik Ödülleri’nin özel ödül kategorisinde verilen dünyada moda olan Türk tıraşı ödülüne, mucidi kuaför Adem Terzi layık görüldü. Ödülü alırken Özge Ulusoy’un “Türk tıraşı nedir?” sorusunu da yanıtlayan Terzi, şunları söyledi:

“Yanlarımız kısa, enselerimiz kısa, önlerimiz bir tık daha uzun ve her saç tipine uygun bir tıraş; yalnız seyrek saçlar için değil. Türk tıraşı dünyada moda hâline geldi. Çok teşekkür ediyorum, Türk tıraşını desteklediğiniz için.”

Şekil verilmesi gereken saç değil ruh

“Erkeğin makyajı saçıdır,” mottosuyla ilerleyerek işini aşkla yapan Terzi, Adem Terzi Barber’s Club olarak profesyonel ekibiyle Etiler’de hizmet veriyor. Terzi, saçı sanata dönüştüren modelleriyle bakımlı olmayı seven herkesin vazgeçilmez adresi olan Adem Terzi Barber’s Club’ta, 2003 yılından beri ekibiyle birlikte şekil verilmesi gerekenin saç değil, ruh olduğuna inanıyor.

Yola çıktığı bu inançla Türk tıraşını yaratarak dünyada marka olma yolunda ilerleyen Terzi, Türkiye’yi alanında dünya çapında temsil ederek gurur kaynağımız olmayı da hak ediyor.