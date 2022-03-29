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Türk savunma sanayisinden Malezya’ya çıkarma

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren hafif silah üreticilerinden CANiK Malezya'da 28-31 Mart'ta düzenlenen 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022 fuarına katıldı. Malezya’daki fuara Türk şirketlerin yoğun katılım sağladığı bildirildi.

29 Mart 2022 Salı 09:13
Türk savunma sanayisinden Malezya’ya çıkarma

Fuar alanında CANiK ve iştiraki UNIDEF, en yeni ve yerli ürünlerini sergiliyor. CANiK, yeni ve inovatif tabancalarının yanı sıra yerli milli uçaksavar CANiK M2 QCB’yi ve MECANIK ürünlerini de sunuyor. Fuarda ayrıca UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünleri de görücüye çıktı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, savunma fuarlarının en önemlilerinden Malezya’daki DSA-NATSEC Asia 2022’de yeni ürünleriyle yerini aldı. ABD’nin Las Vegas şehrindeki SHOT Show ve Avrupa’nın gözde fuarlarından Enfore Tac ve IWA 2022’nin ardından Asya’da da büyük ilgi gören CANiK, yerli ve milli ürünleriyle Türk savunma gücünü sergilemeyi hedefliyor.

YENİ VE EN İNOVATİF SİLAHLARI SERGİLİYOR

CANiK, Malezya’daki 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022 Fuarı’nda 150 metrekare alanda kurulu standıyla yer alıyor. Fuarda CANiK, yeni ve inovatif tabancalarının yanı sıra MECANIK ürünlerini de sergiliyor. Yerli milli uçaksavar CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır tüfeğin büyük ilgi gördüğü fuarda ayrıca şirket iştiraki ve entegrasyon devi UNIDEF de en yeni ve yerli ürünleriyle gövde gösterisi yapacak.

‘Dünyada önemli iş birliklerine imza atıyoruz’

Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, gördükleri ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“2022 yılı Türkiye Savunma Sanayisinin gücünü gösterdiği bir sene olarak geçiyor. Bu yıl dördüncü uluslararası fuara katılım gösteren CANiK olarak biz de hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan ayında da Şili ve Filipinler’de fuar serimize devam edeceğiz. Bu yıl dünyanın 5 kıtasında 17 fuara katılım sağlamayı ve önemli iş birliklerine imza atmayı planlıyoruz. Şirket iştirakimiz entegrasyon devi UNIDEF de dikkat çekici ürünleri ile fuarda ilgi odağı olmuş durumda. UNIDEF, silah üreticilerine entegrasyon çözümleri sunarak bu alanda sadece ülkemizde değil dünyada da önemli bir açığı kapatan yüzde 100 yerli bir firma. Halihazırda ülkemizde yer alan tüm özel operasyon birimlerinin tamamı UNIDEF entegrasyon çözümleriyle donatıldı. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanlığımızın seçkin koruma timlerinin kullanmış olduğu araçlarda da UNIDEF’in entegrasyon çözümleri yer almaktadır. Ayrıca Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı araçlarında yine UNIDEF tarafından tasarlanan ve entegre edilen çözümler kullanılmaktadır.”

TÜRK SAVUNMA ŞİRKETLERİ AĞIRLIKLI OLARAK YER ALIYOR

Dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olarak gösterilen DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı’na bu yıl 60 ülkeden, binden fazla şirket katılım sağlıyor. Fuarda Türk şirketlerinin ağırlıkta olduğunu belirten Didem Aral, “Türk şirketlerinin kullandığı alan büyüklüğü, Malezya’nın yanı sıra ABD, Hindistan, Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa, İspanya, Tayland ve Avusturya dahil yaklaşık 18 ülkenin paylaştığı fuar alanının neredeyse yarısını kaplıyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ülkemizin sadece kendi coğrafyasında değil, aynı zamanda Asya-Pasifik coğrafyası için de ne kadar önemli bir değer olduğu açıkça görülüyor” dedi.

Malezya’da iki yılda bir düzenlenen DSA-NATSEC Asia 2022 fuarında Türkiye, çeşitli ürünler içeren 60’a yakın şirket tarafından temsil ediliyor. Savunma alanındaki temsilciler tarafından büyük ilgi gören fuar, 31 Mart’a kadar devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Savunma SanayiSamsun Yurt SavunmaMalezyaFuarCanik
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