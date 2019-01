Türk kızlarını öldüren zanlı yakalandı

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında babasının mezarı başında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Hüsnü Can Ç.'nin intihar etmeyi planladığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolünün ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

'EN BÜYÜK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin İstanbul'da yakalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Levent Yıldız, şunları söyledi:

"Katilin yakalanmasında yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gereken cezayı alır. İki tane geleceğe umutla bakan canı, birbirinden değerli iki kızı parçalayarak öldüren bu vahşinin gerekli en büyük cezayı almasını istiyorum. Kimsenin geleceğini elinden alınmamasını ve bu tür kişilerin canilere örnek olacak ceza almasını talep ediyorum. Bütün yetkililerimize, bu konuda yardımcı olan herkese teşekkürlerimi bildiririyorum. Büyük bir ceza almasını talep ediyorum."