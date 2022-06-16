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TÜRK DÜNYASI PLATFORMU’NDAN ŞAHBALLI VE AKSUNGUR’LU KONSER

‘Türk Dünyası Birlik Müzik Şöleni’ geçtiğimiz günlerde Adapark’ta gerçekleştirildi. Mehmetçik Programı’nın yapımcısı, şair-sunucu Hasan Arlı’nın sunumuyla gerçekleşen şölende dünyaca ünlü Türk Ozanlar Hilmi Şahballı ve Bünyamin Aksungur’un yanı sıra Ozan Murat Çiftçi ve Azeri Türk sanatçı Saide Ömer sahne aldı.

16 Haziran 2022 Perşembe 12:27
TÜRK DÜNYASI PLATFORMU’NDAN ŞAHBALLI VE AKSUNGUR’LU KONSER

Gazetemiz Türk Dünyası Platformu tarafından ödüle layık görüldü


HABER: FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL - Türk Dünyası Platformu tarafından organize edilen Bayrampaşa Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen Türk Dünyası Birlik Müzik Şöleni, Bayrampaşa Şehir Parkı’nda Adapark Anfi alanında seçkin misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Şölene 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş, Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Altunbaş, TÜRSOY Program Yapımcısı ve TÜRKSOY Derneği Başkanı Gazeteci Dr. Seyfullah Türksoy, Yeniçağ TV Program yapımcısı Yeliz Şenyerli, Önce Vatan Gazetesi Abdullah Akosman adına gazeteci temsilcisi, Altay Ural Türk Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Emin Kaya, Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı Rafet Ulutürk, Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği Başkanı Suat Nurkan, Avrasya Türk Dernekleri Federasyon Başkanı İsmail Cengiz, Eminönü Balık Ekmek Kooperatif Başkanı Arif İlke, Vatan Şehit Aileleri Başkanı Aytülü Kirazaldı, Jandarma Mensupları Şehit Aileleri İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgül, Efsane Muhtar Alattin Korkmaz, Şehit Esma Çevik’in annesi Nebahat Gözaydın, Belediye Meclis Üyeleri Tufan Babar, Gökhan Dal, BBP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmed Favad Kurd, BBP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hacı Ersin İpek, BBP Çekmeköy İlçe Başkanı Sedat Yalçınkaya, BBP Eyüpsultan İlçe Başkanı Kemal Kahveci, MHP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Halil Türkan, İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Başkanı Cengiz Köse, Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Altunbaş, 3. Bölge Konya Platformu Başkanı Mehmet Ali Kayadibi, Azerbaycan, Özbekistan ve Kerkük Türkleri Temsilcilerin yanı sıra birçok Türk Dünyası Sevdalısı katıldı.

Programın açılış konuşmasını Türk Dünyası Platform Başkanı gazeteci-yazar Yılmaz Birinci yaptı. Birinci konuşmasında, “20 yıldır Türk Dünyası dernekleriyle iletişim içerisindeyim ve koyu bir Türk Dünyası sevdalısıyım. İki yıl önce Türk Dünyası Sevdalısı gönül dostlarıyla birlikte Türk Dünyası Platformunu kurduk ancak pandemi nedeniyle herhangi bir faaliyet programı gerçekleştiremedik. İlk programımızı 21 Mart’ta Nevruz ile başlamak istedik ancak nasip olmadı. Bugün de hava şartları dolayısıyla programa katılım az olsa da, yağmur riskine rağmen katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Vatan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytülü Kirazaldı’nın Şehit Esma Çevik’in annesine özel çiçek taktim ettiği programa mazeret dolayısıyla katılamayan Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurul Üyesi Ali Özdemir, Dünya Türkleri Akrabalar Toplulukları Derneği Başkanı Metin Özkan, Türk Dünyası Başkanı Halit Kanak, Dünya Türkleri Eğitim Kültür Derneği Başkanı Oya Canbazoğlu, Gagauzlular Derneği Başkanı Nejdet Ertuğrul ve Türkolog Yazar Sami Coşkun programa katılamayıp ödüllerini alamazken, Altay Ural Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Emin Kaya, Ozan Bünyamin Aksungur’a, Ozan Hilmi Şanballı’ya ve Türk Dünyası Platform Başkanı Yılmaz Birinci’ye plaket takdim etti.

Meşhur Osmar Kristal firması işletme sahibi Osman Duman tarafından özel tasarlanmış ödüller Türk Dünyasına emeği geçenlere, sanatçılara takdim edilirken, program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.


Son Güncelleme: 16.06.2022 12:30
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TÜRK DÜNYASI PLATFORMUNDAN ŞAHBALLI VE AKSUNGURLU KONSER
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