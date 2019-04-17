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Turgut Özal ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 26. yılında Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anıldı.

Turgut Özal ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 26. yılında Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:54
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Turgut Özal ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Anma törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, merhum Özal’ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, torunları ve çok sayıda kişi katıldı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Benim için bir cumhurbaşkanı ama aynı zamanda bir amcaydı. Bana hediye ettiği bir cep bilgisayarı vardı. Beni teknolojiyle tanıştırdı. Çoluk çocuk demeden etrafındaki herkesle ilgilenen, vatanını, milletini çok seven biriydi” dedi. Pakdemirli, “Ülkenin prangalarını kırması açısından çok büyük faydaları olmuştur. 70’li yıllarda Türkiye yönetilemiyordu. Kuyruklar vardı. Temel ihtiyaç maddelerinin hepsi neredeyse sırayla, kuyrukla alınıyordu. Özal geldi, ne petrol ne altın bulundu ama bir anda Türkiye iyi yönetilmeye başlandı” şeklinde konuştu.


Anma töreni öncesinde kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım da  "Turgut Özal sadece bir lider, sadece bir siyasetçi değil Türkiye'yi dünyaya açan, Türkiye'de ekonomide siyasette ve Türk insanının tüm dünyada öz güven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır. Hayatı boyunca kendisini ülkemize hizmete adamış, hem bürokraside, hem siyasette unutulmaz hizmetleri Türkiye'ye kazandırmıştır. Onun yaptığı işler sağlığında kısmen anlaşılmış ama vefatından sonra Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini, Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptığını bütün millet görmüştür. Nitekim vefatında milyonların cenazesine katılması ve 'sivil cumhurbaşkanı', 'dindar cumhurbaşkanı' gibi sloganlar onun ülke ve millet açısından ne anlama geldiğini en iyi şekilde göstermiştir. Allah rahmet eylesin, mekanını nur etsin. Türk milleti Turgut Özal'ı asla unutmayacak" diye konuştu.


Binali Yıldırım daha sonra Adnan Menderes’in mezarı başında dua ederek, buradan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turgut Özalölümünün 26.yılı
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