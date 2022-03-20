Tunceli- Elazığ yolunda kaza

TUNCELİ (DHA)

Kaza, öğle saatlerinde, Tunceli- Elazığ yolunun 25'inci kilometresinde Beydamı köyü mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metre sürüklenerek yol kenarında çamura saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bilinci kapanan sürücü, AFAD ekibinin çalışmasıyla otomobilden yaralı çıkarıldı. Ekipler, sedyeye aldıkları sürücüyü çamurun içinde bata çıka ilerleyerek ambulansa kadar taşıdı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.