Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 4 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edildi.

Yaralı 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürüttüğü hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Tunceli'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerin kimlikleri belli oldu. Şehit askerlerin, uzman çavuşlar, Kütahya nüfusuna kayıtlı Emre Üçkan ile Osmaniye nüfusuna kayıtlı Ökkeş Ede olduğu açıklandı. Silah arkadaşı olan 2 askerin, birlikte fotoğraf çektirdiğikleri ortaya çıktı.