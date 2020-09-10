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Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

TUNCELİ'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:15
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Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Tunceli Merkez Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, hidrofor arızasını gidermek amacıyla gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçirdi. Karakolda görevli sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen Çatal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli il Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Hüseyin Çatal'ın acı haberi Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan ailesine ulaştı. Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak beraberindeki askeri yetkililerle birlikte şehidin Orta Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehidin evde bulunan babası Cengiz Çatal'a şehadet haberini verdi. Çatal ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naşının yarın Keçiborlu’da toprağa verilmesi planlanıyor.

CENAZE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Tunceli'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi gece saatlerinde düzenlenen uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan ve hidrofor arızası için gittiği Gökçek Jandarma Karakolu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal için 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, 4'üncü Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile diğer askeri yetkililer katıldığı törenin ardından Çatal'ın naaşı, helikopterle Elazığ'a, oradan da uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliUzman çavuşHüseyin ÇatalKalp KriziŞehit
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