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Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim 2019 Salı 15:46
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Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TUNCELİ - Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında kentte düzenlenen kutlamalar yağmur ve soğuk hava nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın marşı okunmasıyla başlayan törende öğrencilerin gösterileri sahnelendi.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, şunları söyledi:

"Hepimizin tek amacı var. Bu eşsiz güzel ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarabilmektir. Cumhuriyeti bizlere armağan eden, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, şehitlerimizi kahraman gazilerimizi özlemle, şükranla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde daha sonsuza kadar hareket ederek cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız."

Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödülleri Vali Tuncay Sonel tarafından verildi. Tören, resmi geçitten sonra sone erdi. Türkiye'de büyük ün yapan davulcu Muharrem Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı törenleri bittikten sonra salona gelerek gösteri yaptı. Yılmaz'ın halay havası çaldığı sırada Vali Sonel de halayın başına geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliCumhuriyet BayramıCoşku
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