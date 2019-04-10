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Tunceli'de 125 kilo patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin sığınağında 125 kilo patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de 125 kilo patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin sığınağında 125 kilo patlayıcı ele geçirildi

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
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Tunceli'de 125 kilo patlayıcı ele geçirildi

TUNCELİ (DHA) 

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda bulunan 2 sığınakta, PKK'lı teröristlerin saldırılarda kullanmak üzere hazırladığı toplam 125 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı bahar operasyonları sürüyor. Tunceli- Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür Vadisi içinde Uzuntarla köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu. Sığınak içerisinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin saldırılarda kullanmak amacıyla 25'er kiloluk 5 ayrı şekilde hazırladıkları toplam 125 kilo el yapımı patlayıcı, 8 Kalaşnikof tüfek, 18 Kalaşnikof şarjörü, 46 Zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 pil bloğu ele geçirildi.

Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliPatlayıcı
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