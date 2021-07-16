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Tüm camilerden sela okundu

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde her yıl olduğu gibi camilerden sela sesi yükseldi. 

16 Temmuz 2021 Cuma 10:14
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Tüm camilerden sela okundu

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde 81 ilde bulunan 90 bin camide sela okunmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerinin ışıklarının sabaha kadar açık olacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sela15 Temmuz Darbe Girişimi15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüCami
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