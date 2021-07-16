Tüm camilerden sela okundu

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde 81 ilde bulunan 90 bin camide sela okunmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerinin ışıklarının sabaha kadar açık olacağı öğrenildi.
DHA
15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde her yıl olduğu gibi camilerden sela sesi yükseldi.
Saatler 00.13'ü gösterdiğinde 81 ilde bulunan 90 bin camide sela okunmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerinin ışıklarının sabaha kadar açık olacağı öğrenildi.
DHA