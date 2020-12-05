Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1331
ALTIN
461.382
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4871
EURO
9.4809
Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Son Dakika
Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-0
Son Dakika
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-0
“Temiz su için birlikte koştular”
“Temiz su için birlikte koştular”
İş fırsatları için hemen tıkla!

TSK unsurlarının, Doğu Akdeniz ve Ege'de 'Oruç Reis' görevi

ORUÇ Reis sismik araştırma gemisini refakat ve korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 82 gün boyunca Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yaptı. Deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 11:54
1 Okunma
TSK unsurlarının, Doğu Akdeniz ve Ege'de 'Oruç Reis' görevi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmaları kapsamında 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri topladı. Araştırmalarının ardından kasım ayı sonunda Antalya Limanı'na dönen araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları refakat ve koruma görevi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyeti icra eden MTA Oruç Reis araştırma gemisine, 8 Ağustos-12 Eylül ve 11 Ekim-29 Kasım olmak üzere iki periyotta eşlik edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 82 gün süreyle gerçekleştirdiği refakat ve koruma görevi kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de harp gemileri ve denizaltılar tarafından 45 bin saat seyir yapıldı.

3 BİN 600 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Söz konusu görev kapsamında deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı. Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve Covid-19 salgınının yarattığı ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içerisinde ve fedakarca gerçekleştirildi. Refakat ve koruma görevine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklarla Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da destek verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKOruç ReisDoğu AkdenizEge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
İstilacı zehirli balon balıkları, Kuzey Ege'ye ulaştı
İstilacı zehirli balon balıkları, Kuzey Ege'ye ulaştı
RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama
Erdoğan: Jakoben zihniyetten, Türk müziği de payını almıştır
Erdoğan: Jakoben zihniyetten, Türk müziği de payını almıştır
Bakan Karaismailoğlu: Taşıt sayısı artmasına rağmen trafikte can kaybı azaldı
Bakan Karaismailoğlu: Taşıt sayısı artmasına rağmen trafikte can kaybı azaldı
'Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var, siyanürden 1200 kat daha zehirli'
'Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var, siyanürden 1200 kat daha zehirli'
13 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi
13 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi
EGM'den, 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama
EGM'den, 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama
112 çalışanları, yaşadıkları zorlukları anlattı
112 çalışanları, yaşadıkları zorlukları anlattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma