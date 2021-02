Trakya’nın Mutlu İnsanlar Kenti : Kırklareli 

CENGİZHAN KAYA

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli için gerçekleştirdiği birbirinden özgün projelerle dikkat çekiyor. Kırklareli’yi Mutlu İnsanlar Kenti haline getiren pek çok çalışma bulunuyor. Sadece son günlerde gerçekleştirdiği bazı proje ve detaylardan kesitler şöyle:

Atatürk Evi’ne Özel Ödül

Belediye Başkanlarına bütün Türkiye adına teşekkürün simgesi haline gelen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, 11. Yılında Uluslararası statüde gerçekleşti.

EPR Yerel Yönetim Ajansı tarafından her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştirilen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin gecesinde 12 kategoride 23 belediye başkanı ödül aldı.

Saygın isimlerden oluşan bir Seçici Kurul tarafından verilmeye başlanan Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nde 12 kategoride toplam 26 ödül verildi.

2 Aralık 2020 Çarşamba akşamı Koronavirüs tedbirleri kapsamında Online yapılan Tören Özelkalem TV Youtube Kanalı’ndan canlı olarak yayınlandı.

Daimi Onursal Başkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş, Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı

Erdoğan Bilenser, AB Katılımcı Stratejik Planlama Projesi Ekip Lideri Sadun Emrealp, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Tapan, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu seçici kurulda yer alan isimler oldu.

Afet Yönetimi, Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Kent İçi Ulaşım, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Çevre Koruma, Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri, Sosyal Sorumluluk, Katılımcı Yönetim, E-Belediyecilik, Kent Ekonomisi, Uluslararası İşbirliği kategorilerinin yer aldığı ödül töreninde Kırklareli Belediyesi’de Kültür Sanat ve Turizm kategorisinde Atatürk Evi ile ödül almaya hak kazandı.

EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ…

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, böyle bir ödüle layık görüldükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kesimoğlu ‘’ Kırklareli Atatürk Evi’ni büyük bir heyecan, aşk ve titizlik ile 2 yıl önce ziyarete açtık.

Kırklareli, Nabzı ‘Mustafa Kemal’ diye atan, mutlu insanların kentidir.

Kırklareli, Bağrında boy veren ayçiçeklerinin güneşe döndüğü gibi, yüzünü aydınlığa dönenlerin kentidir. Kırklareli’nde şöyle bir etrafınıza baktığınızda, şehrin her köşesinde, attığınız her adımda Ata’mızın ayak izlerini görürsünüz. Yayla Mahallesi. Belediyemizin sihirli dokunuşlarıyla ve akılcı projelerimizle cazibe merkezi haline gelen, kültür-sanat alanına dönüşen, kentin en eski yerleşim bölgesi. Yayla Mahallesi’nde ışıldayan, Kırklareli’ne anlam katan, kent insanını, yerli ve yabancı misafirlerini maneviyatın doruklarına çıkartan bir ev. Büyük Kurtarıcı’nın, Ulu Önder’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün evi! Hemen önünde, 39 metre yüksekte nazlı nazlı ve şanla dalgalanan bayrağımızla selamlıyor bizleri.

En büyük hayallerimden biriydi bu ev. Ve bu ev Ata’sına, O’nun ilke ve devrimlerine yürekten bağlı Kırklarelililerin maddi manevi desteğiyle Kırklareli’mize kazandırıldı. Mimari plan olarak Ulu Önder’in Selanik’te doğduğu ev ile aynı olma özelliğine sahip olan evin odalarının düzenlenmesinde de en ince detaya kadar büyük bir özen gösterdik.

Büyük bir özen ve incelikle yapılan Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey slikon heykellerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’ün iki silikon heykeli, gerçekçilikleri ile ziyaretçilerimizi adeta büyülüyorlar.

AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA 350 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ…

Atatürk Evi’nin Kırklareli turizmine ve kültürüne büyük katkı sunduğunu söyleyen Kesimoğlu ‘’ Ziyarete açıldığı 17 Ocak 2018 tarihinden bugüne, yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiği Kırklareli Atatürk Evimiz misafirlerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Atatürk Evi, kentimizin kültür turizmine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Şehrimizi ziyaretleri esnasında Atatürk Evi’ne hayran kalan rehberler, kentimizi ve Yayla Mahallemizi yurtiçi tur destinasyonlarına ekliyorlar. Atatürk Evi’nin yapımında maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen Büyük Kırklareli Halkı’na teşekkür etmeyi zevkli bir görev kabul ediyorum. Kırklareli Atatürk Evi ve Nabzı Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırklareli, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemizin her köşesinden misafirlerini bağrına basmaktan ve ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyacaktır. Döktüğümüz asfaltlar belki beş yıl sonra yenilenecek. Dizdiğimiz kaldırım taşları, yürümekten aşınacak. Ama Kırklareli’mizin kalbindeki Atatürk Evi sonsuza kadar ışık saçmaya, bizi gururlandırmaya devam edecek’’ dedi.

Kesimoğlu, saygın seçici kurul tarafından böylesine özel bir ödül aldıkları içinde ayrıca mutlu olduklarını ifade ederek ‘’ Çok değerli hocalarımızın değerlendirmesi sonucu böyle bir ödül almak tabiî ki bizi çok fazlası ile gururlandırdı. Her birine Kırklareli halkı adına çok teşekkür ediyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Altın Karınca Ödülü Ali Rıza Efendi Kültür Evi’ne

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından sekizincisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri 2020, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu. Belediye başkanlarına ve proje ekiplerine ödüller MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi. 381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca’da 41 belediyenin 52 projesi ödüle layık görüldü.

Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin projeleri Altın Karınca’da; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi.

Ali Rıza Efendi Kültür Evi, mimari ve kentsel tasarım alanında projeye layık görüldü.

ALİ RIZA EFENDİ KÜLTÜR EVİ…

“Kentsel Sit Alanı” olarak tescil edilerek koruma altına alınan ve Kırklareli’nin medeniyet beşiği Yayla Mahallemiz kültürel, tarihsel geçmişi ve önemli yapıları ile genç nesillerde tarih bilincini oluşturmakta, vatandaşlarımızın ve misafirlerinizin beğenisini kazanmaktadır.

Bilindiği üzere Yayla Mahallesi’nde Yunan, Bulgar, Türk, Yahudi topluluklar yıllarca bir arada yaşamıştı. Bu yüzden bu projemizde, Türk odasının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ Devletleri ile görüşerek onlarında kültürlerinin yansıtılacağı birer oda düzenledik.

Projemizin genel amacı, bölgenin sosyo-ekonomik yaşam seviyesi ve imkanlarının geliştirilmesi , rekabet gücünün arttırılmasına hizmet etmek, Kırklareli ili ve Trakya Bölgesi ölçeğindeki turizm hareketliliğinin artışına doğrudan katkı yapmaktır. Ali Rıza Efendi Kültür Evi’miz de açılışının yapılmasıyla birlikte; yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini kazanmış, 20 Aralık 2017 tarihinden itibaren yaklaşık 350 bin kişiyi ağırlamıştır.

39 KART SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Kırklareli Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda nakit para dönemini ortadan kaldıran elektronik bilet uygulaması olan‘’39 Akıllı Kart’’ sistemi 28 Eylül itibari ile faaliyete başladı.

Sistemin açılışı Kapalı Pazar ve Fuar alanında, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ulaşım kooperatif üyeleri ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’da, Kırklareli ‘ni yenilikler ile buluşturmaya devam ettiklerini belirterek ‘’ Bugün itibariyle artık elektronik bilet uygulamasına geçiyoruz.

'Şehir içi ulaşımda daha güvenli, daha verimli, ücretlerin tahsilinde daha modern bir yapıyı nasıl toplu taşımaya kazandırabiliriz ‘’ düşüncesi ile yola çıktık. Daha sonra araştırmaları yaparak bu uygulamayı en iyi şekilde yöneten illeri ziyaret etti arkadaşlarımız. Burada ki uygulamaları inceleyerek kentimize nasıl entegre edebiliriz konusunda üstünde titizlik ile durduk ve sonuç olarak ‘’Akıllı Kart’’ uygulamasını Kırklareli’ne kazandırdık. Meclis üyelerimize, Ulaşım Kooperatifinde bulunan arkadaşlarıma, Kent Kart yöneticilerine, belediyede birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum. Her şey Kırklareli halkının mutluluğu için. Kırklareli’ni daha yaşanılabilir modern bir kent haline getirmek için çabalıyor ve çalışıyoruz. Çok daha güzel hizmetlere Kırklareli halkımız ile birlikte imza atacağız’’ ifadelerini kullandı.

BESLEME ODAK SAYILARI ARTIYOR

Kırklareli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Müdürlüğü ortak çalışması ile sokakta ki can dostlar için besleme odak sayılarını arttırıyor. Daha önce kentin çeşitli noktalarına besleme odakları koyan ekipler, vatandaşlardan da olumlu dönüşler aldı.

Kırklareli Belediyesi şantiyesinde üretilen besleme odaklarının sayılarını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Kesimoğlu, ‘’ Sokakta ki can dostlarımızın hayatlarını güzel bir şekilde yaşamaları için büyük özen gösteriyoruz. Beslenmeleri, bakımları konusunda arkadaşlarımız çaba sar ediyorlar. Besleme odakları üretmeye başladık. Şantiyemizde ürettiğimiz besleme odaklarını kentin çeşitli noktalarına monte etmeye başladık. Vatandaşlar tarafından da olumlu geri dönüşler aldık. Besleme odak sayılarını arttırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

TRAKYA”NIN EN BÜYÜĞÜ ‘’YOK BÖYLE BİR YER’’

Kırklareli halkı ve Kırklareli Pazarcıları tarafından uzun yıllardır merakla beklenen ve hayata geçirilmesi istenen Kapalı Pazar ve Fuar Alanı, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte nihayet beklentileri sonlandırdı. Kesimoğlu, göreve gelmesi ile birlikte kısa süre içerisinde Kapalı Pazar ve Fuar Alanı ile ilgili çalışmalara başladı. Kesimoğlu’nun kendi deyimiyle ‘’Mutfak çalışmalarını’’ tamamladıktan hemen sonra ilk kazma 2018 yılında vuruldu. 2019 yılında tamamlanan ve Türkiye’nin en büyük kapalı pazar ve fuar alanı olma özelliği taşıyan yapı 7’den 70’e herkesin beğenisini kazandı. Yaklaşık 19 bin m2 kapalı alana sahip, açık otopark ve etrafına yapılan 35 dükkan ile birlikte Kapalı Pazar ve Fuar Alanı Kırklareli’ne fark yarattı.

Vatandaş ve pazarcıların yağmurdan tozdan etkilenmeden alışveriş imkanı buldukları alan büyük bir kolaylık sağladı. Kırklarelili pazarcılar ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan alan için ‘’Yok böyle bir yer’’ ifadelerini kullandılar.

KIRKLARELİ BELEDİYESİN’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI DURUŞU

Kırklareli Belediyesi tarafından hazırlatılan ve Koranavirüs salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yer aldığı ‘’Sen Yaşa Diye’’ adlı resim sergisi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan bir çok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ‘’saygı duruşu’’ teması ile sanat yönetmeni Utku Çorbacı tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.

46 sağlık çalışanın hayat hikayelerinden kısa kesitler sunan sergi İstasyon Caddesinde açıldı.

Sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi ve sağlık çalışanlarını unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Kesimoğlu “Hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman eşsiz hatıraları önünde saygıyla eğileceğiz. Görev aşkıyla yanan, vatandaşın canını kendi canından üstün tutan bu kahramanlar, tarihin her döneminde saygı ve övgü ile anılacaklardır.Sadece doktor ve hemşirelerimize değil, fedakar eczacılarımıza, hastane düzeni içerisinde güvenliğinden hijyenine, evrak işlerinden muhasebesine kadar, oldukça riskli ortamda hizmetini aksatmadan ülkemizin ve vatandaşlarımızın pandemiden kurtulması için sorumluluktan kaçmadan emek veren, ödün veren, can veren tüm sağlık emekçilerine minnetarız” diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Siyam KESİMOĞLU Kimdir ?

Kırklareli Belediye Başkanı 7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli’nin Vize ilçesinde doğdu . 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı’nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011’de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014’te Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve 30 Mart’ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. Kesimoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.