Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.164,96
ALTIN
1.012,31
DOLAR
18,18
STERLİN
21,28
EURO
18,23
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trakya'da Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı

Zafer Bayramı’nın 100'üncü yıl dönümü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2022 Salı 16:02
Trakya'da Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı. 

Törende 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Piyade Albay Suat Kızılırmak, konuşma yaptı. Ülke üzerinde kara bulutların dolaştığı anda Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının bağımsızlık meşalesini yaktığını söyleyen Kızılırmak, 30 Ağustos'ta düşmana büyük darbe vurulduğunu belirtti. Kızılırmak, "Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden; milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydandan da ulu önderinin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern halk silah ve teçhizatıyla güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle azimli ve kararlı, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır" dedi.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, Tekirdağ’da da coşkuyla kutlandı. Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenklerin anıta sunulması ile beraber tören, son buldu. Çelenk sunma töreninin ardından Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı, trafiğe kapatılarak geçit töreni gerçekleştirildi.  

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde törenler, Kaymakam Mustafa Eldivan, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarkurt’un Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunmasıyla başladı. Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalarla devam eden programda belediye tarafından katılanlara Türk bayrağı dağıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişi yapılırken kutlama sona erdi.

KEŞAN'DA CUMHURİYET MEYDANI'NDA PROGRAM

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Zafer Bayramı kutlama programı ise saat 10.00’da, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı söylendi. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti. Tören, saat 10.30’da, Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle sürdü. Zafer konuşması, İkmal Binbaşı Tolga Yaylımateş tarafından yapıldı. Kutlama programı, tören birlikleri, askeri ve polis araçlarının geçit töreninin ardından son buldu.

KIRKLARELİ'NDE ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA KUTLAMA

Kırklareli'nde ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlama gerçekleştirildi. Vali Birol Ekici, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Ermiş ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun katıldığı törende halk oyunları gösterisi sunuldu ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trakyada Zafer BayramıCoşkuyla Kutlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege'de 30 Ağustos coşkusu
Ege'de 30 Ağustos coşkusu
Karadeniz’de '30 Ağustos' kutlaması
Karadeniz’de '30 Ağustos' kutlaması
Doğu ve Güneydoğu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Doğu ve Güneydoğu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Zaferin 100'üncü yılında Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını
Zaferin 100'üncü yılında Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını
Çukurova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Çukurova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Zonguldak'ta madencilerden '30 Ağustos' yürüyüşü
Zonguldak'ta madencilerden '30 Ağustos' yürüyüşü
Fıstığın kilosu 170 TL olunca üreticinin uykusu kaçtı
Fıstığın kilosu 170 TL olunca üreticinin uykusu kaçtı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı
'Hamsi' severlere kötü haber
'Hamsi' severlere kötü haber

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول