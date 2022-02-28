Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.952,48
ALTIN
845,55
DOLAR
13,80
STERLİN
18,55
EURO
15,50
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trakya'da kar yağışı; ekipler sınır kapıları yolunda nöbette

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:59
Trakya'da kar yağışı; ekipler sınır kapıları yolunda nöbette

EDİRNE - Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları yolunda ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor. 

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Trakya'da, kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolundaki ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kent merkezinde ise zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri, Edirne'deki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile çevresinde de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaKar YağışıSınır Kapıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de
OGM’den komşu ülkelere 1 milyon fidan desteği
OGM’den komşu ülkelere 1 milyon fidan desteği
'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi
'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi
Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
"Hak ve özgürlüklerde Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz"
"Hak ve özgürlüklerde Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz"
"Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik"
"Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik"
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma