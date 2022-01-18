Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,068.94
ALTIN
792.68
DOLAR
13.60
STERLİN
18.49
EURO
15.48
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek
Samsun'da golf tesisi kiraya...
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama Hobi Ürünleri
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama...
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlardan iyi haber

18 Ocak 2022 Salı 14:22
22 Okunma
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlardan iyi haber

KIRKLARELİ - İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan ve 3 ay önce kuruma noktasına gelen, Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve kar yağışları ile dolmaya başladı. Kazandere'nin geçen yıl Ekim ayında yüzde 8,02 olan doluluk oranı yüzde 92,59'a, Pabuçdere'nin yüzde 3,19 doluluk oranı ise yüzde 41,51 yükseldi.

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve kar yağışları ile dolmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında doluluk oranı yüzde 8,02'e düşen Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 92,59'a, 3,19 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 41,51'e yükseldi. Pabuçdere Barajı'nda aylardır toprak üzerinde kalan 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da suların içinde kaldı. İstanbul’a su sağlayan Trakya’daki Istrancalar Barajı’nın 22,34 olan doluluk oranı ise 86,13'e çıktı.

İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı, yüzde 52,40 olarak ölçüldü. Bunlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

'KARLAR ERİYİNCE DE BARAJ İÇİN FAYDALI OLACAK'

Aksicim Mahallesi muhtarı Suat Aydın, son dönemlerde yaşanan kuraklık sonrası İstanbul'un büyük oranda ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında, son yağışlarla doluluk oranlarının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Aydın, "Maalesef yaşanan kuraklıklar nedeniyle bölgemizde bulanan her iki barajda kuraklıkları hep birlikte gördük ancak bu son yağışlar ile birlikte Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri yükseldiğini görmek, bizleri son derece mutlu etmiştir. Halen bölgenin yüksek kesimlerinde erimeyen kar var. Onlar da eridiği zaman yine de baraj için faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Aksicim Mahallesi sakinlerinden İlhan Erdem de son yağışlarla birlikte barajların su seviyelerinin yükseldiğini belirterek, "Her taraf deniz gibi oldu. Bu yazın çok kurak oldu yağmurlar yağmadı. Burası çok kuraktı. Buradan insanlar karşıdan karşıya ayakkabı ile geçebiliyordu ama şimdi botla karşıya geçebilirsin. Yağmurların yağması tabi herkesi mutlu etti. Bilhassa İstanbul’u mutlu etti. Ben çocukken buraya balık tutmaya geliyordum. Yıllar sonra buranın kuraklıktan sonra tekrar su seviyesinin yüksek olduğunu görmem beni çok mutlu etti" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2022 15:03
Anahtar Kelimeler:
Trakyaİstanbulun Suyunu Karşılayan Barajlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de esnafın, Bulgaristan'ın PCR zorunluluğu endişesi
Edirne'de esnafın, Bulgaristan'ın PCR zorunluluğu endişesi
Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı
Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı
7'nci kattan düşen Sedefnur, yoğun bakımda uyutuluyor
7'nci kattan düşen Sedefnur, yoğun bakımda uyutuluyor
Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi
Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi
Şile Deniz Feneri'nin açılışı yapıldı
Şile Deniz Feneri'nin açılışı yapıldı
Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı
Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı
Antalya'nın barajları kar bekliyor
Antalya'nın barajları kar bekliyor
Uludağ'da kayak pistlerinde selfi, kızak, poşet tehlikesi
Uludağ'da kayak pistlerinde selfi, kızak, poşet tehlikesi
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma