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Trafiğe çıkacaklar dikkat!

Durma noktasına geldi

Trafiğe çıkacaklar dikkat!

Durma noktasına geldi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:07
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Trafiğe çıkacaklar dikkat!

(DHA)

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde sürüyor. Yoğunluk özellikle TEM Otoyolu'nda Bolu Dağı ve Avşar köyü mevkiinde yaşanıyor. D-100 Karayolunda ise Gerede-Karadeniz yol ayrımında yoğunluk oluyor.

TEM Otoyolu'nun dik rampalarıyla bilinen Bolu Dağı mevkiinde sıcak havanın da etkisiyle araçlar sıklıkla arıza yapıyor. Bazı sürücüler, araçlarının hararet yapmasını engellemek için yol kenarına park ediyor. Bazı araçlar ise yol ortasında arıza yaptığı için trafikte aksama yaşanıyor. Arıza yapan araçlar bölgede hazır bekleyen çekicilerle yoldan kaldırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayram TrafiğiTrafik
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