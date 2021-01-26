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Trabzon’da avı yasaklanan hamsiden sonra en gözde istavrit ve mezgit oldu

Karadeniz'de hamsi avına getirilen yasağın ardından balıkseverler, en çok istavrit, mezgit ardından da sargan, somon, çipura ve levreği tercih ediyor.

26 Ocak 2021 Salı 13:55
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Trabzon’da avı yasaklanan hamsiden sonra en gözde istavrit ve mezgit oldu

TRABZON - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hamsinin yasal avlanılabilir boy uzunluğunun altında avlanma oranının artması üzerine, Karadeniz'de hamsi avını 28 Ocak’a kadar yasakladı. Av yasağı ile birlikte tezgahlar kilosu 25 liradan satılan şoklanmış hamsilere kaldı. Hamsi avına getirilen yasağın ardından da en çok istavritmezgit, sargan, somon, çipura ve levrek tercih ediliyor.  Tezgâhlarda istavrit 30-40 lira, mezgit 20 - 60 lira arasında fiyatları değişirken, sargan 40, somon 35, çipura 45, çinekop, levrek ve barbun 60 liradan satışa sunuluyor.  

‘ÇEŞİT BALIKLARI TEZGÂHLARIMIZA YERLEŞTİRDİK’

Balıkçı Süleyman Hamzaoğlu şoklanmış hamsinin rağbet görmediğini söyleyerek, “Gelen herkes hamsiyi soruyor. Şoklanmış hamsiler artık av yasağından dolayı tezgâhlarda olduğu için ucuzda olsa rağbet görmüyor. Trabzon insanı genellikle hamsi sonrasında istavrite yöneliyor. Diğer çeşit balıkları tezgâhlarımıza yerleştirdik. Onları satışa sunuyoruz. Bir ara Bulgaristan sınırından geldi hamsi ama o da pek rağbet görmedi. Bizde tezgaha artık koymuyoruz” diye konuştu.

‘İNCE BALIK, İRİ BALIK DİYE FİYAT AYRIMI’

Balık haline balık almaya gelen Serkan Akyüz tezgahlarda balık fiyatlarının her geçen gün arttığını söyledi. Akyüz, “Bazı tezgahlarda da ince balık, iri balık diye ayrım yapılmış ona göre fiyat etiketi konuluyor. Hamsi ilk tercihimizdi ama şoklanmış olduğu için hamsiyi almak itemiyoruz. Bekleyeceğiz hamsinin tekrar gelmesini” şeklinde konuştu.

‘ÇEŞİT BALIKLAR TAZE’

Hamsi olmadığı için çeşit balıkları tercih ettiğini belirten Taci Tozlu ise, “Balıklar çok güzel. Çeşit balıklar taze. Hamsi ilk tercihimizdi bu aylarda ama çeşit balıklara yöneldik artık. Hamsiyi dört gözle beklerken şimdilik soframıza çeşit balıkları koyuyoruz. Karadeniz’in can damarı hamsi” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonHamsiYasakIstavritMezgit
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