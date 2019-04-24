Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

İSTANBUL - Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"25 Nisan Perşembe günü Trabzon meydanda yapılacak olan pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle meydan 10.00 -18.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacaktır. Bu nedenle aşağıda bilgileri bulunan seferlerimiz iptal edimiştir.



Türk Hava Yolları



Tk 2824-2825 İstanbul-Trabzon-İstanbul



Tk 2828-2829 İstanbul-Trabzon-İstanbul



AnadoluJet ;



Tk 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen



Tk7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7367-7368 Yenişehir -Trabzon-Yenişehir Tk 7062 Ankara-Trabzon Tk 7065 Trabzon-Ankara