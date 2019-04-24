Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96334
ALTIN
240.091
DOLAR
5.8622
STERLİN
7.5682
EURO
6.5739
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla göklere taşıdı
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla...
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay...
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini...
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı

Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

Trabzon Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) da Trabzon seferlerini iptal etti

Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

Trabzon Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) da Trabzon seferlerini iptal etti

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:38
0 Okunma
Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

İSTANBUL - Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"25 Nisan Perşembe günü Trabzon meydanda yapılacak olan pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle meydan 10.00 -18.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacaktır. Bu nedenle aşağıda bilgileri bulunan seferlerimiz iptal edimiştir.

Türk Hava Yolları

Tk 2824-2825  İstanbul-Trabzon-İstanbul

Tk 2828-2829  İstanbul-Trabzon-İstanbul

AnadoluJet ;

Tk 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen

Tk7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7367-7368 Yenişehir -Trabzon-Yenişehir Tk 7062 Ankara-Trabzon Tk 7065 Trabzon-Ankara 

Anahtar Kelimeler:
Trabzon HavalimanıUçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı
Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı
Anıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akını
Anıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akını
İzmir Emniyeti Müdürlüğü'nden çocuklar için İstanbul ve Çanakkale gezisi
İzmir Emniyeti Müdürlüğü'nden çocuklar için İstanbul ve Çanakkale gezisi
Diyarbakırlı çocuklar 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
Diyarbakırlı çocuklar 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama, 1452 kişi yakalandı
Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama, 1452 kişi yakalandı
Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı
Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı
Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Hakkari'de askeri üsse saldırı: 4 şehit
Hakkari'de askeri üsse saldırı: 4 şehit
Şentop: İnsanlık, yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde
Şentop: İnsanlık, yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans