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Trabzon'a 'şampiyonluk' akını

26 Nisan 2022 Salı 11:07
Trabzon'a 'şampiyonluk' akını

TRABZON - Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen bordo mavili taraftarlar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı. 

Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden bordo mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalar için şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı. Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan taraftarlar, Ordu-Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, kara yolu ile şehre geliyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet de tükendi.

‘UÇAKLAR EK SEFERLER BAŞLATTI, OTELLER DOLDU’

Kentte beklenenin ötesinde hareketlilik olduğuna vurgu yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, “Şu an için Trabzon karnavala hazırlanıyor. Trabzon’a büyük bir akın var. Yurt içinden, yurt dışından birçok insan Trabzon’a geliyor. Şu an bile rezervasyonlar dolmuş vaziyette. Maçın oynanacağı cumartesi günü artık otellerin tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz. Önümüzde bayram var, turizm zamanındayız zaten otellerde hareketlilik söz konusuydu ama şampiyonluğun ilan edileceğinin düşünüldüğü maç için yıllardır bekleyen taraftarlar kente geliyorlar. Uçaklar ek seferler başlattılar. Bazı vatandaşlar bilet bulamayınca çevre illerdeki havalimanlarına bilet bakmaya başladılar. Çevre illerdeki havalimanlarında da bir hareketlilik söz konusu. Sadece hava yolu ile değil kara yolu ile de büyük bir kalabalık geliyor” diye konuştu.

‘TRABZON’A BİLET BULMADILAR’

Yurt dışında bulunan bütün akrabalarının şampiyonluk kutlamaları için Trabzon’a geldiğini belirten Mustafa Uçar, “Ben Almanya’da yaşıyorum. 2 ay önce maç için Trabzon’a gelmiştim. Ama atmosfer iyi olunca kaldım. Konya maçı ile başlamıştım. O günden sonra gitmek istemedim Almanya’ya. Nasipse cuma akşamı hanımım, oğlum ve kızlarım cumartesi günü oynayacağımız şampiyonluk maçı için Trabzon’a gelecek. Orada bir sürü Trabzonlu var. Onlar da maç için gelmek istiyorlar. Ama Trabzon’a bilet bulmadılar. Uçakların hepsi doldu. Bazı akrabalarımız Samsun’a ancak uçak bilet bulabildi. Oradan artık Trabzon’a gelecekler. Yıllar sonra şampiyonluk kutlayacağız. Her şey çok güzel. Şampiyonluğa hazırız. Çok heyecanlıyız” dedi. 

‘NÜFUS 3’E KATLANDI’

Trabzon nüfusunun bir anda arttığını belirten Oğuz Şişman da “Şu anda şehir şampiyonluğa hazır. Bayrakları çok önceden asmaya başlamıştık zaten. Birçok insan yurt dışından Trabzon’a geliyor. Bayram üzeri bu maç oynanacak. Biz çifte bayram yaşamayı bekliyoruz artık. Çok heyecanlı ve çok gururluyuz. Şehrin nüfusu da son birkaç gündür neredeyse 3'e katlandı. Trabzonlu olmayıp sırf bu kutlamaları görmek için kente gelenler var. Bekliyoruz. Sayılı gün kaldı” diye konuştu.

‘KENT YENİDEN DOĞACAK’

Şampiyonluğun şehre çok iyi geleceğini belirten Furkan Mani ise “Bu kent hiç alışık olmadığı bir durum yaşıyor. Yıllardan beri özlemini duyduğu sonuca artık bu defa ulaşmış durumda. Yıllardır bekliyoruz. Çok hüzün, çok acı biriktirdik. Ancak şimdi mutlu olma zamanı. Çok heyecanlıyız. Mutlu günlerin başlangıcı olacak bu şampiyonluk. Bu şampiyonlukla birlikte bütün taraftarlar bütün kent yeniden doğacak” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şampiyonlukTrabzon
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