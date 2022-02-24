Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.838,04
ALTIN
909,92
DOLAR
14,38
STERLİN
19,49
EURO
16,18
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
İstinye Üniversitesi 9 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi

24 Şubat 2022 Perşembe 14:47
Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle kentin en önemli turizm merkezlerinden olan Tortum Şelalesi'nin 15 Şubat’ta kesilen can suyu, bugün yeniden verildi. Şelaleye su verilmesi, bölgedeki işletme sahiplerini sevindirdi.

Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan, yılda 15 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi'nin can suyu, geçen yıl 8 Aralık’ta yapılan ihaleyle Tortum HES’i alan firma tarafından onarım ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle 15 Şubat’ta kesildi. 2009 yılında yaşanan su probleminin ardından açılan davayla mahkemenin Tortum Şelalesi’nin kesintisiz, saniyede 3,5 metreküp akmasına karar verdiği can suyunun kesilmesi tepki çekti.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Konunun basında yer almasının ardından Erzurum Valiliği harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden uzmanlardan oluşan ekip, şelalede inceleme yaptı. Heyetin incelemesinin ardından bugün öğle saatlerinde şelalenin can suyu yeniden bırakıldı. Şelalen yeniden suya kavuşması yöre halkını da sevindirdi.

9 GÜN SONRA AKMAYA BAŞLADI

Şelaledeki tesis işletmecilerinden Şaban Ata, firmanın ihaleyi almasından sonra 1,5-2 ay süreyle suyun azaldığını söyledi. 15 Şubat tarihi itibarıyla suyun tamamen kesildiğini belirten Şaban Ata, "Hele şükür Tortum Şelalemizin can suyu verildi. Su candır, hayattır, susuz olmuyor. Şükür ki yetkili birimler harekete geçti. Kimse bunun kesilmesini istemez, firmanın tadilatlarından dolayı kesilmişti. Ayın 15’inde tamamen su kurumuştu. Yetkili birimlerimiz bu işin peşini bırakmadı. Burada bir mahkeme kararı var. Biz karara saygı duyuyoruz. Bugün ayın 24'ü, yaklaşık 9 gündür bir damla su yoktu. Şükür bugün şelale özgürlüğüne kavuştu" diye konuştu.

İNCELEME YAPILACAK

Erzurum'un en önemli doğal güzelliği olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan su kriziyle ilgili Erzurum Valiliği incele başlattı. Valilik tarafından oluşturulacak heyetin yapacağı inceleme sonrası su kesintisi yapan firmayla ilgili karar verilecek. 

DHA

Son Güncelleme: 24.02.2022 14:53
Anahtar Kelimeler:
Tortum ŞelalesiCan Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi
Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi
Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi
Mustafa Sarıgül ve partililer Necmettin Erbakan'ı mezarı başında andı
Mustafa Sarıgül ve partililer Necmettin Erbakan'ı mezarı başında andı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi
‘Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak’
‘Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak’
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti
Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma