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TOKİ yılın ikinci indirim kampanyasını açıkladı

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:11
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TOKİ yılın ikinci indirim kampanyasını açıkladı

İSTANBUL - TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasının 21 Eylül’de başlayacağı duyuruldu. Bu yıl ikincisi yapılacak kampanyada indirim oranı yüzde 22 olarak belirlendi.


 

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapılacak.  


 

BÜTÜN BORCUNU ÖDEMEYEN DE KAMPANYADAN YARARLANACAK


 

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceği açıklandı. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.


 

SON BAŞVURU 19 EKİM 2021


 

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.


 

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI


 

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.  Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.


 

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarının yararlanabileceği kaydedildi. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.


 

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekleri kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Indirim KampanyasıTOKİ
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