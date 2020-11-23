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Ticaret Bakanlığı'nın kriminal laboratuvarında 3 ayda 5 bin analiz yapıldı

Ankara'da geçen ağustos ayında kurulan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda, gümrük kapılarında ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin analizi yapılıyor. Laboratuvarda 3 ayda 5 bin analiz yapıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 11:30
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Ticaret Bakanlığı'nın kriminal laboratuvarında 3 ayda 5 bin analiz yapıldı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı'nın Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, Ankara Lojistik Üssünde 156 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uzman personeli ve son teknoloji cihaz ve ekipmanlarıyla narkotik ve psikotrop maddelerin türleri ve miktarlarının tespiti ve analizini yapıyor. Olay yerlerinden elde edilen delilleri inceleyerek bilirkişi raporu oluşturmakla görevli Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlayarak, suçla mücadelede önemli bir işlev görüyor.

'3 AYDA 5 BİN ANALİZ YAPILDI'

Bu kapsamda, gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden alınan örnekler, kurye ya da kargoyla kriminal laboratuvara gönderiliyor. Burada numuneler teslim alınarak, analiz işlemleri için hazırlanıyor. Uzman personel son teknolojik cihazları kullanarak, gelen numunelerin cinsini belirleyerek raporlarını hazırlıyor. Eroin, kokain, sentetik ya da yarı sentetik uyuşturucu maddelerin cinsi ve saflık dereceleri yapılan testlerde ortaya çıkıyor. Ağustos ayından bu yana 3 bin 500 numuneye 5 bin analiz yapılarak adli mercilere gönderildi.

'UYUŞTURUCU MADDELERİN TESPİTİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, laboratuvarın çalışmasına ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Özdinç, Kriminal Laboratuvarın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 24’ncü maddesi uyarınca, kaçakçılık fiillerini önleme, izleme ve araştırması çerçevesinde kurulduğunu söyledi. Gümrük kapılarında yakalanan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden alınan numunelerin kendilerine gönderildiğini söyleyen Özdinç, "Burada kolluk birimlerince ele geçirilen, sentetik, yarı sentetik ve doğal kaynaklı uyuşturucu maddelerin nitelik ve nicelik tespitini gerçekleştirmekteyiz. Analiz ve tespitini gerçekleştirdikten sonra adli makamlara uzmanlık raporlarını göndermekteyiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıKriminal Laboratuvar
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