THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama

İSTANBUL - Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yaptı. Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadelerini kullandı. Ücretsiz bilet değişikliği iade ve tarih-parkur değişikliği talepleriyle ilgili olarak ise Üstün yolcuların çağrı merkezleri, satış ofisleri ve THY'nin resmi sitesinden gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.