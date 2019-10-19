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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 2’nci güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri, terörden arındırılan yerleşim yerlerinde meskun mahal operasyonlarını sürdürüyor. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar tespit edilerek tek tek imha ediliyor.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 2’nci güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri, terörden arındırılan yerleşim yerlerinde meskun mahal operasyonlarını sürdürüyor. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar tespit edilerek tek tek imha ediliyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:43
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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan yerleşim alanları, 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Türkiye'ye tehdit oluşturan örgütün silah bırakma çağrılarını karşılıksız bırakması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, 9 Ekim günü Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı ismi verilen harekatı başlattı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı harekat kapsamında havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin işgalindeki iki önemli ilçe Tel Abyad ve Resulayn ile kırsalındaki çok sayıda köy teröristlerden kurtarıldı. İyice köşeye sıkışan teröristler, roket ve havanlar ile sınır hattındaki yerleşim yerlerine saldırdı. Binin üzerinde roket ve havan mermisinin atıldığı yerlerde, 20 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Harekatta 750 civarında PKK/YPG’li terörist ise etkisiz hale getirildi.

HAREKATA 5 GÜN ARA VERİLDİ

Türkiye’nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, önceki gün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, beraberindeki heyetle Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer ile yapılan toplantıların ardından harekata 120 saatlik ara verilmesi, bu süreçte teröristlerin Türkiye'nin güvenli bölge olarak açıkladığı 32 kilometrelik hattın gerisine çıkması, elindeki silahları bırakması ve mevcut tahkimatlarını da tahrip etmesi kararlaştırıldı. Türkiye ve ABD arasında varılan 13 maddelik mutabakatın ardından TSK harekata ara verdi, teröristlerin çekilmesi takip edilmeye başlandı.

12 ÜS NOKTASI KURULACAK

Türkiye, bir yandan teröristlerin geri çekilmelerini ve tahkimatlarının imhasını takip ederken, diğer yandan ise 444 kilometre uzunluğundaki Fırat’ın doğusunda 12 üs noktası kurma konusunda hazırlıklarına başladı. Askeri yetkililer, Fırat’ın doğusundaki hatta ilk etapta öncelikli olarak belirlediği noktalara üsleri kurmayı planladığı, ilerleyen süreçte ihtiyaç halinde üs sayısının artabileceği belirtildi.

EV EV, SOKAK SOKAK ARAMA YAPILIYOR

Teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn ile kırsalındaki bölgeler, TSK ve SMO askerleri tarafından her türlü risk durumuna karşın titiz bir şekilde aranıyor. Sokak sokak, ev ev arama yapan birlikler, teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları tespit ederek tek tek imha ediyor.

Harekata verilen arayla sınır hattı ve Fırat’ın doğusunda sessizlik devam ediyor. Olası saldırı ve sızma girişimine karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda zırhlı araçlarla devriye görevi yapıyor. Sınırdaki birliklerde teyakkuz hali devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTerörTeröristOperasyonTürkiyeBarış Pınarı Harekatı
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