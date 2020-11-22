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Terör örgütü PKK'ya Hakkari'de büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, dün Hakkari'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde, ağır silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

22 Kasım 2020 Pazar 17:21
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Terör örgütü PKK'ya Hakkari'de büyük darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 3 ayrı bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK'nın 'kış üslenmesi'ni bertaraf etmek için yapılan operasyonlar kapsamında, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit edildi. Mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda; 12 jelikan bidon içinde 500 kilo kullanıma hazır amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 uçaksavar sehpası, 50 elektrikli fünye, 1 adet 61 mm havan hassas tapası, 136 uçaksavar mermisi, 96 adet Ak-47 fişeği, 600 adet boş Ak-47 kovanı, 14 top elektrik kablosu ve 2 jeneratör ile mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yüksekova ilçesi Gedikli kırsalında düzenlenen operasyonda ise 6 adet Anti-Tank roketatar mühimmatı, 5 adet roketatarlara ait sevk fişeği, 1 adet EYP düzeneği, 5 el bombası, 8 el bombası fünyesi ve 1565 adet bixi mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrası kırsalında, Irak'a eroin götürüleceği istihbari bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 500 gramlık paketler halinde 18 adet ve 1'er kiloluk paketler halinde 2 poşet olmak üzere 11 kilogram eroin ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerörOperasyonHakkariJandarma
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