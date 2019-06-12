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Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:55
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Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan hava destekli 'Şehit Jandarma Er  Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTendürekTerörTeröristVanÇaldıran
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