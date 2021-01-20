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Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, düzenlenen törenle PTT şubesi açıldı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:28
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Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı

SURİYE - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Huzurun sağlanmasının ardından geri dönüşlerle eski günlerine kavuşan Tel Abyad ilçe merkezinde daha önce mobil olarak hizmet veren PTT şubesinin açılışı yapıldı. Açılış nedeniyle düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından mobil araçla ilçede hizmete başladıklarını söyledi. 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise bölgenin düzenlenen harekat ile güvenli hale getirildiğini ifade etti. Vali Erin, PTT şubesi açılışı da dahil kamusal her türlü hizmetin Suriyeli sivillere ulaştırılması için çabaladıklarını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından kurdelesi kesilen PTT şubesi hizmete vermeye başladı. Protokol üyeleri ardından, Tel Abyad'a yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tel AbyadPTT şubesi
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