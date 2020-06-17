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TBMM'de görevli garsonda virüs tespit edildi

TBMM basın koridorundaki çay ocağında görevli bir garsonun koronavirüs testi pozitif çıktı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 08:32
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TBMM'de görevli garsonda virüs tespit edildi

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; basın koridorunda görev yapan garsona şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı. Çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Meclis'te görev yapan ve çalışanla teması olan tüm basın mensupları uyarılarak test yaptırmalarını istendi. Meclis Hastanesi de nöbetçi gazeteciler için açıldı ve gazeteciler teste tabi tutuldu. Basın koridoru boşaltılarak dezenfekte edildi.

TBMM Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu, Parlemento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'u arayarak bilgi verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMGarsonKoronavirüsPandemiCovid19
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