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TASARIMCI MURAT AYTULUM ‘SELF DISCIPLINE’ ÇEKİMLERİ İÇİN PAMUKKALE TRAVERTENLERİNİ SEÇTİ

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:49
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TASARIMCI MURAT AYTULUM ‘SELF DISCIPLINE’ ÇEKİMLERİ İÇİN PAMUKKALE TRAVERTENLERİNİ SEÇTİ

TASARIMCI MURAT AYTULUMSELF DISCIPLINEÇEKİMLERİ İÇİN

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALAN PAMUKKALE TRAVERTENLERİNİ SEÇTİ

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Tasarımcı Murat Aytulum; Fall Winter 21/22 ‘Self Discipline’ koleksiyonu için UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Pamukkale travertenlerini seçti. Yarattığı özel tema ile kendi çocukluk hikayesine, anne ve babasından başlayan algısı ile yaşama bakış şeklinin olgunlaşmasına gönderme yapan tasarımcı, bu çok özel coğrafyada yapılan çekimler ile doğaya, yaşama ve kendi öz saygı alanlarımıza dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kontrol, denge ve kusursuzluk arayışı ile oluşan koleksiyon, bir yandan da ‘vegan ve yıkanabilir deri’ bileşenlerinin kullanıldığı bir yaklaşım ile dünyanın geleceğinin daha az tüketim ile sürdürülebilir kılınacağının altını çiziyor. Tüm bu tema ile eşleşen ve doğanın mucizevi yanını bize sunan Pamukkale travertenleri, bir yandan doğanın bize sunduklarını  diğer yandan ise insan eli ile bozulması arasındaki dengenin hassas terazisine gönderme yaparak koleksiyonun ruhuna atıfta bulunuyor.

Müzik direktörlüğünü Gökhan Kırdar’ın üstlendiği 20 çok özel parçadan oluşan vegan ve yıkanabilir koleksiyon, 13-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Fashion Week Istanbul kapsamında 15 Nisan Saat 12.30’da modaseverlerle buluşacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.04.2021 10:53
Anahtar Kelimeler:
TASARIMCI MURAT AYTULUMSELF DISCIPLINEçekimPamukkale Travertenleri
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