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Tarım İl Müdürü uyardı; Kurbanlık alırken bunlara mutlaka dikkat edilsin

13 Temmuz 2021 Salı 12:50
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Tarım İl Müdürü uyardı; Kurbanlık alırken bunlara mutlaka dikkat edilsin

DİYARBAKIR - Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Kurban Bayramı için kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Küçükbaş hayvanların 1 yaşını, büyük baş hayvanların da 2 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Atalar; "Tercihen erkek hayvan kesilmesi, hayvanlarda gözlerinde ve tüylerinde parlaklık olması, zayıf olmaması, herhangi bir uzvunun eksik bulunmaması, burun akıntısı, ishal, yüksek ateş gibi bazı semptomların bulunmamasına dikkat etmek gerekir" dedi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Kurban Bayramı'nda kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşların kurbanlık hayvan alırken dikkat etmeleri gerekenleri aktardı. Vatandaşların, alacakları hayvanın kulağındaki küpe numarasıyla bakanlığın mobil uygulaması TÜRKVET üzerinden sorgulama yaparak hayvanla ilgili tüm bilgilere ulaşabileceklerini söyleyen Atalar, sağlıklı bir hayvan almanın önemine vurgu yaptı.

"KÜPE NUMARASINDAN SORGULAYIN"

Gebe yada yeni doğurmuş hayvanların kesilmemesi gerektiğine dikkat çeken Atalar; "Özellikle hayvanlarda kulak küpe numarasının bulunması gerekir, bunun yanı sıra bakanlığımızın mobil uygulaması TÜRKVET üzerinden küpe numarasıyla sorgulandığı zaman hayvanla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir. Bu şekilde daha sağlı bir hayvanın alınması sağlanır." dedi.

Kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen satış ve kesim yerlerinin dışında kurbanlıkların satışının ve kesiminin yapılmamasının önemine de değinen Atalar, şöyle konuştu: "Geçen yıllara oranla daha fazla kurbanlık hayvanımız mevcuttur. Büyük başta yaklaşık 31 bin civarında, küçük başta da 74 binin üzerinde hayvan varlığına sahibiz. Herhangi bir kurbanlık sorunumuz bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen satış yerleri ve kesim yerleri mevcut. Bu yerlerin dışında hayvanların kesilmemesi ve alınıp satılmaması gerekmektedir. Çevre kirliliği veya hoş olmayan görüntü oluşturacak herhangi bir kesimin yapılmaması, hayvana eziyet edilmemesi önem arz etmektedir. Yaklaşık olarak 10 kesim yeri ve 5 satış noktası belirlemiş durumdayız. Mahallerde ve uzak yerlerde insanların gözü önünde kesilmemesine dikkat edelim. Kurbandan sonra da bir hafta içerisinde kesilen hayvanların kulak küpe numaralarının ya mahalle muhtarına ya da bağlı bulundukları ilçe tarım orman müdürlüklerine teslim edilmesi ve bu hayvanların sistemden düşülmesi gerekir"

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hayvanları satmak için gelen hayvan üreticileri, satışların en çok Kurban Bayramı'nın bir ve ikinci günlerinde yapıldığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım İl Müdürü UyardıKurbanlık
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