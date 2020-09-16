Tarık Akan ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Sinemanın önemli aktörlerden Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Bu yıl koronavirüs nedeniyle usta sanatçının mezarı başında az sayıda katılımla anma gerçekleştirildi. Tarık Akan, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve dostları tarafından anıldı. Törene Tarık Akan'ın çocukları Barış Üregül, Yaşar Üregül, Özlem Üregül, Akan'ın 1986-1989 yılları arasında evli olduğu, 3 çocuğunun annesi Yasemin Erkut ve hayat arkadaşı Acun Günay katıldı. Sanatçının hayat arkadaşı Acun Günay usta sanatçının mezarı başında gözyaşlarını tutamadı. Tarık Akan'ın sanatçı dostları Rutkay Aziz ve Melike Demirağ da törene katılan isimler arasındaydı. Tarık Akan'ın kabrine karanfiller bırakıldı.





"HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN BİR ACI HİSSEDİYORUM"



Acun Günay, "Acıdan başka ne hissedebilirim. Sadece acı başka bir şey söyleyemem. Her geçen gün büyüyen bir acı" şeklinde konuştu.





"ÖNEMLİ OLAN GELEMEYENLERİN DE KALBEN BURADA OLMALARI"



Usta sanatçı Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, "Ben her sene olduğu gibi çok üzgünüm. Bu sene çok kalabalık bir anma töreni düzenlemek istemedik. Babamın okulundaki öğretmenlerden küçük gruplar halinde gelmelerini istedik. Babam da öyle isterdi. Onların sağlığını isterdi. Önemli olan gelemeyenlerin de kalben burada olmaları. Fiziken burada olmak başka bir şey ama önemli olan ruhunda bir dakika bile düşünüp ansalar ya da sevdikleri bir filminden bir sahneyi düşünseler bugün için bu bir insanın isteyebileceği, hayatta başarmış olarak kendine değerlendirebileceği bir şey olur. Üzgünüz, onu anıyoruz ve sevenlerinin onu düşündüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu.





"RÜYAMA ÇOK GİRİYOR... ÇOK ÖZLÜYORUM"



Tören boyunca Tarık Akan'ın mezarının başından ayrılmayan sanatçı Rutkay Aziz, "Yaşamın en büyük keşfi ölümmüş. Ama ölümün de sonsuza dek gidişi ölümsüzlüktür. Ölümsüzlüğün de ta kendisi burada yatan Tarık. Onu çok özlüyoruz. Nazım Hikmet Vakfı yaşadıkça, evlatları yaşadıkça, Taş Mektep yaşadıkça, bizler yaşadıkça onu hep yaşatacağız. O bunu hak ediyordu. Rüyama çok giriyor açıkçası. Yine rüyamda kavga ediyoruz ve tartışıyoruz. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.





"SEVGİYLE YAŞIYOR VE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"



Sanatçı Melike Demirağ, "Dostum arkadaşım her dakika birlikte olmasam da kalbimin içine bir kere girmiş ve hala çıkmamış bir insan. Onu saygıyla, sevgiyle tekrar hatırlamak istiyoruz. Zaten hiçbir zaman unutmadık. Sadece mezarının başında anmak için buradayız. Yoksa o filmleriyle ve yaptığı her şey ile gönlümüzün içinde. Sevgiyle yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" şeklinde konuştu.