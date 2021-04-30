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Tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler, çapa yapıp, otları temizledi

Çanakkale'de, 17 günlük tam kapanmadan muaf olan belediyenin park bahçeler biriminde görevli kadın işçiler, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı'nda çapa yapıp, otları temizledi.

30 Nisan 2021 Cuma 15:05
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Tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler, çapa yapıp, otları temizledi

ÇANAKKALE - Çanakkale Belediyesi'nin Esenler Mahallesi'nde kısa süre önce oluşturduğu Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı'nda, 17 gün sürecek tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler mesai yaptı. Kadınlar, çapa yaparak yetiştirilen bitkilerin çevresinde çıkan zararlı otları temizledi.

Çanakkale Belediyesi Park Bahçeler Birimi’nde ziraat mühendisi olan Gamze Eroğlu, 14 dönümlük arazide kekik, lavanta, nane, mayasıl otu olmak üzere 45 çeşit aromatik ve tıbbi bitki ürettiklerini söyledi. Eroğlu, “Bu bitkiler; işlenmesi, kurutulması, distilasyonuna dair birçok işlem aşamasından geçiyor. Bizim işimiz toprakla olduğu için erteleme veya geciktirmek lüksümüz yok. Bitkiyi bir gün boş bırakırsanız veya bir gün sulama yapmazsanız bitkiden verim alamazsınız. Dolayısıyla kapanmanın ilk gününde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 17 günlük kapanma sürecinde izne tabi çalışmalarımız devam edecek. Bitkinin bakımı, sulanması, hasadı dahil olmak üzere çalışmalarımız yapılacak" dedi.

Park Bahçeler Birimi çalışanı Şaziye Özer (57) ise, "17 günlük kapanma söz konusu, çalışmamız lazım çünkü rızkımızın peşindeyiz. İhtiyacımız olduğu için çalışmamız gerekiyor. Toprak beklemez, çünkü bitkilerin arası çok otlanmış" diye konuştu.

İşçilerden İlknur Akkaya da, "Tedbirimizi alarak çalışmak zorundayız. Zaten yapmazsak bu işler kalacak ve birikecek, daha zor olacak. 17 gün boyunca çalışarak bitkilerin bakımlarını yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tam Kapanmanın Ilk GünüKadın Işçiler
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