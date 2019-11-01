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Sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, motor arızası nedeniyle lastik botları sürüklenen 28 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, motor arızası nedeniyle lastik botları sürüklenen 28 kaçak göçmen, kurtarıldı.

01 Kasım 2019 Cuma 12:12
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Sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı

EDİRNEEnez sahili açıklarında, içinde Afganistan ve İran uyruklu olan, 4'ü çocuk, 5'i kadın 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçakların cep telefonuyla yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik botun yerini tespit ederek, 28 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MEHMETÇİK 39 KAÇAĞI SUYA GİREREK KURTARMIŞTI

Öte yandan eylül ayında Enez'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen; ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmen, olumsuz hava şartlarına rağmen suya giren askerler tarafından kurtarılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sürüklenen Bottaki 28 Kaçak Göçmen KurtarıldıEdirneEnez
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