Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hatay- Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hatay- Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
DHA