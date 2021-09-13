Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446.14
ALTIN
486.31
DOLAR
8.4589
STERLİN
11.7051
EURO
9.9676
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Suriye'den denize sızan petrol, Mersin sahillerine ulaştı

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:26
6 Okunma
Suriye'den denize sızan petrol, Mersin sahillerine ulaştı

MERSİNSuriye'deki termik santralden 24 Ağustos'ta sızan petrol, Doğu Akdeniz'deki birçok sahile ulaştı. Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarına karşı ekipler, Tarsus Plajı'nda temizlik yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can "Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi ekipleri, Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın doğusu ile batısında petrol atıkları temizliği yaptı. Ellerinde eldiven ve temizlik aletleriyle kumsala kadar uzanan petrol atıklarını toplayan ekipler, kilometrelerce uzunluğundaki alanda çalışma başlattı. Petrol atıkları toplanırken, mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının sahil vurduğu gözlendi. Çalışmaları Çevre İl Müdürlüğü ekipleri de takip etti.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can, Suriye'nin Baniyas Termik Santrali’nde meydana gelen petrol sızıntısının Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri tehdit ettiğini belirterek "Ülkemiz sınırları içerisinde ilk etapta Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Samandağ sahillerinde, akabinde Karataş sahillerinde ve şu anda da Tarsus Berdan Nehri’nin denize döküldüğü kısmın doğusunda ve batısında küçük parçacıklar halinde görülmektedir. Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı’nın ve liman başkanlıklarının sahillerde, açıklarda bu şekillerde temizleme çalışmaları yaptığını biliyoruz. Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini, bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını öngörüyorduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz. Bu işleri koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle de sağlamaktayız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeDenize Sızan PetrolTermik SantralMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da fahiş fiyat denetimi
Ankara'da fahiş fiyat denetimi
Van'da 71 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Van'da 71 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Salda Kayak Merkezi'nden paraşütle izinsiz atlayış yasaklandı
Salda Kayak Merkezi'nden paraşütle izinsiz atlayış yasaklandı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İZMİR’İN İŞGALİ ve GAZETECİ HASAN TAHSİN EFSANESİ
İZMİR’İN İŞGALİ ve GAZETECİ HASAN TAHSİN EFSANESİ
9 EYLÜL İzmir'in Kurtuluş efsanesi
9 EYLÜL İzmir'in Kurtuluş efsanesi
28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü
28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü
İdlib'den acı haber: 2 şehit, 3 asker yaralı
İdlib'den acı haber: 2 şehit, 3 asker yaralı
Deniz suyu soğudu, balık avı sezonu durdu
Deniz suyu soğudu, balık avı sezonu durdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma