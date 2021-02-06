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Sözleşmeli kamu personellerinin yıllık izinleri devredilecek

​​​​​​​Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, sözleşmeli kamu personellerinin kullanamadıkları yıllık izinlerin devredileceği belirtildi. 

06 Şubat 2021 Cumartesi 09:56
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Sözleşmeli kamu personellerinin yıllık izinleri devredilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, sözleşmeli kamu personellerinin kullanılmayan yıllık izinlerinin devredileceği belirtildi. Söz konusu kararda "Ekli 'Kamu Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasın Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

'SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİMİZİN YILLIK İZİN HAKLARINI KORUMUŞ OLDUK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini aktardı. Bakan Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. 2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceği bilgisini veren Bakan Selçuk, "Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.

DHA

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