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'Sözde soykırım' kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nun 1915 Olaylarına ilişkin kabul ettiği karar hakkında, "Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır" dedi.

14 Şubat 2020 Cuma 09:23
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'Sözde soykırım' kararına sert tepki

Sözcü Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nun 1915 Olaylarına ilişkin kabul ettiği karar hakkında konuştu. Aksoy, "Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır. Bu rejimin neden olduğu insani dram hala devam etmekte, tarihin en vahim felaketlerinden biri sınırımızda yaşanmaktadır. Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise, iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RejimSuriyeSoykırımErmeniDışişleri BakanlığıTürkiye
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