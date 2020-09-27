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Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır" açıklamasında bulundu.

27 Eylül 2020 Pazar 10:23
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Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüİbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, şunları kaydetti: "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınCumhurbaşkanlığıSözcüErmenistanAzerbaycan
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