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Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü

Manisa’nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin ise kurtarılma işlemi devam ediyor.

10 Nisan 2020 Cuma 16:49
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Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü

MANİSA - Olay, Soma ilçesinde bugün saat 13:00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 1 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan 2 maden işçisinin kurtarılma çalışmaları ise devam ediyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi. Öte yandan yerin 400 metre altında göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSomaMaden Ocağı Göçük
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