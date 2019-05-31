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Sokaklar boşaldı, plajlar doldu
Sokaklar boşaldı, plajlar doldu

Sokaklar boşaldı, plajlar doldu

Marmaris'te, Afrika sıcak hava dalgası artan nemle birleşince yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerini bunalttı. Şehir merkezinde sokaklar boşalırken, plaj ile otel havuzları dolup taştı.

Sokaklar boşaldı, plajlar doldu

Marmaris'te, Afrika sıcak hava dalgası artan nemle birleşince yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerini bunalttı. Şehir merkezinde sokaklar boşalırken, plaj ile otel havuzları dolup taştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:37
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Sokaklar boşaldı, plajlar doldu

MUĞLA - Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Marmaris'te, şehir merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler, gölgede 36 dereceyi gösterdi. Yüzde 47 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü. Ana cadde ve sokaklar bunaltıcı hava nedeniyle boşalırken sahil yürüyüş yolları, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlarla doldu. Mavi bayraklı plajlarda, yerli ve yabancı turistler renkli görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı turistler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan yaşamak isteyenler ise jet ski, deniz paraşütü, muz ve çember gibi su sporları araçlarıyla eğlendi. Uzunyalı Mevkisi'ndeki sahil yürüyüş yolunda hizmet veren restoran ve kafeteryalar, tavanlarına kurdukları soğuk buhar sistemi ile müşterileri serinletti. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başını dolduran turistler, şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken çocuklar, yüzerek ve çeşitli oyunlarla anın keyfini çıkardı.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Afrika sıcak hava dalgasıyla birlikte nem de arttı. Yaşlı, hasta ve oruç tutanlar gündüz 11.30 - 15.30 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Şapkasız dolaşılmamalı ve gölge yerler tercih edilmeli, uzun süre güneş altında kalınmamalı" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Afrika sıcakları etkisini göstermeye başladı. Bugünden itibaren ağustos sonuna kadar yüksek nem ile birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek" bilgisi verdi.

DHA

Son Güncelleme: 31.05.2019 05:42
Anahtar Kelimeler:
MarmarisAfrika Sıcak Hava DalgasıPlajlarşehir Merkezi
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