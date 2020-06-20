Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti
Dilek Hemşire'nin adı ölümsüzleşti
"TANIYAN DA TANIMAYAN DA BABAMI ÇOK SEVDİ"
"TANIYAN DA TANIMAYAN DA BABAMI...
Bakan Selçuk: Sınavda sosyal mesafenizi koruyun
Bakan Selçuk: Sınavda sosyal mesafenizi...
MSB'den 'virüs bulaştığı' iddialarıyla ilgili açıklama
MSB'den 'virüs bulaştığı' iddialarıyla ilgili...
EGM'den 'Nurtaç Canan' açıklaması
EGM'den 'Nurtaç Canan' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

20 Haziran 2020 Cumartesi 17:28
0 Okunma
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İSTANBUL (DHA)

Tüm Türkiye'de LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı. Cevizlibağ'da kısıtlamanın hemen bitiminde vatandaşın dışarı çıktığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav sebebiyle bugün tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sabah saatlerinde İstanbul'da ana yolların ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Saat 15.00 itibariyle ise vatandaşlar kendini dışarı attı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde araç yoğunluğu oluştu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne de kısıtlamanın kalmasının ardından gelenler oldu. Esenyurt Meydanı'ndaki banklarda oturanlar dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma KısıtlamasıLGS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Bakan Selçuk: Sınavda sosyal mesafenizi koruyun
Bakan Selçuk: Sınavda sosyal mesafenizi koruyun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
MSB'den 'virüs bulaştığı' iddialarıyla ilgili açıklama
MSB'den 'virüs bulaştığı' iddialarıyla ilgili açıklama
EGM'den 'Nurtaç Canan' açıklaması
EGM'den 'Nurtaç Canan' açıklaması
Bakan Akar: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Bakan Akar: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık
1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı