ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan, rüzgarın da etkisiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler yönüne ilerleyen, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 20 saatte söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 27 saattir soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, duman tüten ve için için yanan alanları tespit ederek, üzerine uzun süre su sıkıp, tehdidi ortadan kaldırıyor.



Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda önceki gün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarında yangın çıktı. Tarım arazisinde yakılan ateşten başladığı ileri sürülen yangın, poyraz rüzgarının da etkisiyle şehitlikler yönüne ilerleyince, yürekler ağızlara geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Çanakkale'ye gelerek bizzat koordine ettiği yangın için tüm hava ve kara araçları seferber edildi. 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 118 arazöz ve 20 dozer ile 500'den fazla işçi ile müdahale edilen yangın, dün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli, 450 hektar orman alanının yandığını açıkladı. Bölgede yüzlerce hektar hasat edilmiş ve edilmemiş tarım alanının da zarar gördüğü belirtildi.



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI 27 SAATTİR SÜRÜYOR



27 saattir aralıksız soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yanan ağaçların köklerinin hala kor şeklinde için için yandığı ve sahadan beyaz dumanların tüttüğü görüldü. Havadan bir helikopter sahayı tarayarak, yoğun duman gördüğü bölgeye sorti yapıp su bırakıyor.



ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR



Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçelerden gelen çok sayıda arazözle ekipler, yanan ağaç köklerinin alevlenerek yeni bir yangına sebebiyet vermemesi için soğutma çalışmasını sürdürüyor. Alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma faaliyetine katılan işçiler ve teknik ekip, beyaz duman çıkan yerlerde, küllerin içinde adeta kor arıyor ve bu alanlara uzun süre su tutarak soğutma yapıyor. Özel kıyafetleri, gözlük ve miğferleri ile çalışmalarını sürdüren ekiplerin amacı, yeni bir yangın riskini sıfıra indirmek.



ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Eceabat ilçesine bağlı Yalova ve Kumköy köylerini tehdit eden, ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yerleşim yerlerine ulaşmayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ilgardere mevkiinde bir tarım alanında yakılan ateş nedeniyle başladığı ileri sürülen yangının kesin çıkış nedeni, soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.



1994’TE 4 BİN 49 HEKTAR ALAN YANMIŞTI



Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerde, 25 Temmuz 1994'te çıkan yangında 4 bin 49 hektar orman ile birlikte, şehitlerin yeşil örtüsü de yanmıştı. Yine aynı dönemde, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe, alevler arasında kalarak şehit olmuştu.