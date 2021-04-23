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Sivas'ta, renkli 23 Nisan kutlaması

Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yer aldığı araç konvoyu ile kutlandı. Ekipler güzergah üzerindeki evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan çocukların bayramını kutlayarak, bayrak dağıttı.

23 Nisan 2021 Cuma 14:12
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Sivas'ta, renkli 23 Nisan kutlaması

SİVAS - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas'ta coşkuyla kutlandı. İlk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü nedeniyle Yakupoğlan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk ile Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencisi Taha Berke Arslan, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Burada Ceyda Öztürk (9) Sivas Valisi Salih Ayhan'dan makamı teslim aldı. Makam koltuğuna oturan küçük Ceyda, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya Sivas genelinde bulunan bin 300 öksüz ve yetim çocuğa hediye dağıtılması talimatı verdi. Öztürk, ayrıca İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı telefon ile arayarak okul önlerinde çocuklar için polis ekiplerinin uygulama yapmasını istedi.

RENKLİ KONVOY

Kutlama etkinlikleri kapsamında ayrıca Sivas Valiliği önünde, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından etkinlik düzenlendi. Sivas Valiliği'nin organize ettiği etkinlikte, 23 Nisan yazıları, bayrak ve balonlarla donatılan 3 kamyonun üzerinde Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümlü kişiler yer aldı. Kamyonlar ile arkasında Vefa ekiplerinin bulunduğu onlarca araç, kentteki motosiklet sürücülerinin de katılımıyla şarkı ve marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında tur attı. Sivas halkının bayramını kutlayan ekipler, güzergah üzerinde karşılaştıkları vatandaşlara ise Türk bayrağı dağıttı. Çevredeki vatandaşlar ve balkonlarında çocukları ile ekipleri karşılayan aileler de el sallayarak konvoya destek verdi. Vefa Grubu'nun konvoyu, geçtiği cadde ve sokaklarda ilgiyle karşılandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Renkli 23 Nisan KutlamasıSivas
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