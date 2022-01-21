Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,995.10
ALTIN
793.43
DOLAR
13.41
STERLİN
18.21
EURO
15.24
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu

21 Ocak 2022 Cuma 13:29
9 Okunma
Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu

SİVAS'ta etki olan soğuk hava nedeniyle akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısmının yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kentte, kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 derece olarak ölçüldü. Kentin en soğuk yeri ise eksi 27 dereceyle İmranlı ilçesi oldu. Soğuğun etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bölümünün yüzeyi buz tuttu. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde kırağı oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Has Bahçe Göleti de buzla kaplandı. Gölete akan suda buz sarkıtları oluşurken, gece saatlerinde yüzeyde gezen ve tilki olduğu değerlendirilen hayvanın ayak izleri dikkat çekti.

203 YOL KAPALI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu arada, önceki gün kar yağışının ardından 780'lere kadar ulaşan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla 203'e düştü. Ekipler, çoğunluğu İmranlı, Gürün, Divriği ve Zara ilçelerinde yer alan kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılırmakSivasBuz Tuttu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEYFED Başkanı Sağır: Aidatlarla ilgili TBMM’ye kanun teklifinde bulunduk
TEYFED Başkanı Sağır: Aidatlarla ilgili TBMM’ye kanun teklifinde bulunduk
Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90
Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90
Karadeniz'de kar esareti
Karadeniz'de kar esareti
'Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak’
'Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak’
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI TOROSLAR İLÇESİNDE YAPILDI
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI TOROSLAR İLÇESİNDE YAPILDI
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Bulgar turistlere PCR engeli
Bulgar turistlere PCR engeli
Antalya Hipodromu açıldı
Antalya Hipodromu açıldı
Kış şartları kan bağışlarını olumsuz etkiliyor
Kış şartları kan bağışlarını olumsuz etkiliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma