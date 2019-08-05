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Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' coşkusu

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Dünya Sivaslılar Günü'nde 2 gün sürecek 'Gardaşlık Festivali' coşkulu başladı. Sosyal medyada paylaşılan #DünyaSivaslılarGünü etiketi, Türkiye ve dünya gündemine girdi.

Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' coşkusu

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Dünya Sivaslılar Günü'nde 2 gün sürecek 'Gardaşlık Festivali' coşkulu başladı. Sosyal medyada paylaşılan #DünyaSivaslılarGünü etiketi, Türkiye ve dünya gündemine girdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:41
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Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' coşkusu

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği'nce dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için 'Gardaşlık Festivali' başladı. Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıları, kentte bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, plaka kodu 58'i temsilen Ağustos ayının 5'i nedeniyle bugün başlayan festival 2 gün sürecek. Festivalin ilk gününde Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve il protokolü üyeleri 'Kanım Sana Feda Gardaşım, Kan Bağışında Buluşalım' etkinliği kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu. Daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde eski Sivas'ı anlatan 41 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde Buruciye Medresesi önünde ise 16 ilçeden halk oyunları gösterisi sunuldu. Altınyayla ilçesinin deve oyunu büyük ilgi gördü. '5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü' ayrıca sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ülke genelinde ve dünyada Sivaslılar #DünyaSivaslılarGünü etiketi ile paylaşımlar ilk sıralarda yer aldı. Başka şehirlerde yaşayan ve festival için kente gelen Sivaslılar da coşkuya ortak oldu. Kent meydanına konuyan yöreye özgü 'Ağırlama halayı' görseli de ilgi çekti. 

'SİVASLILARIN DÜNYADA EŞİ BENZERİ BULUNMAZ'

Ordu'dan memleketi Sivas'a gelen tarih öğretmeni Murat Özgülmez, "Gardaşlar Günü'nde bizim de payımız bulunsun diye geldik. Yürüyüş var inşallah, ona katılacağız. Sivasımızı seviyoruz. Böyle bir etkinliğin olması bizim için güzel bir şey. Sivasımızı gelip, gezip, görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sivas'ta yaşayan Fatih Kılıç ise "Sivaslıların dünyada eşi benzeri bulunmaz. Mert ve dürüstlerdir. Sivas'ın ayrıcalığı budur" diye konuştu.

Eda Kabakçıoğlu da böyle bir gün olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ağustos'un 5'i 58 oldu. Çok mutlu olduk. Katmerimiz, çöreğimiz, paçamız ve kellemiz her şeyimiz var. Meydanımız çok güzel" ifadelerini kullandı.

Gardaşlık Festivali iki gün boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas KongresiGardaşlık FestivaliCoşku
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